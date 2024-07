Pozzi comunali aperti a Favara, i consiglieri Cucchiara e Bellavia: “Presto altre soluzioni per contrastare la crisi”

I consiglieri comunali Pasquale Cucchiara, capogruppo “Alleanza Verdi – Sinistra” (Avs) e Salvatore Bellavia, capogruppo del Partito Democratico, esultano per l’apertura dei pozzi comunali in totale sicurezza che consentiranno alla cittadinanza di attenuare la crisi idrica. “È una soluzione su cui lavoriamo da tempo - dicono - di concerto con l’amministrazione comunale, insieme ad altre accorgimenti che faranno diminuire i turni di distribuzione idrica. Fra le varie proposte abbiamo chiesto una maggiore collaborazione ai paesi agrigentini che detengono importanti risorse idriche e che non hanno ceduto le reti ad Aica nonché l’installazione di un rubinetto presso fonte Canali.

Del resto a nostra posizione è nota da tempo: la crisi idrica non è solo una diretta conseguenza dei cambiamenti climatici ma è soprattutto frutto dell’inadeguatezza politica della regione che manca di una strategia complessiva del sistema idrico. Non è mistero che gli invasi siciliani manchino di manutenzione e non riescano a contenere elevate quantità di acqua e che la rete idrica disperda più del 50 percento del prezioso liquido, per non parlare dell’assenza di sistemi alternativi di approvvigionamento idrico, di dispositivi tecnologicamente avanzati e dell’utilizzo delle acque reflue.

Per queste motivazioni crediamo – concludono Cucchiara e Bellavia – che l’autorizzazione della Regione all’utilizzo dei pozzi comunali sia semplicemente un atto dovuto. Pertanto, il centrodestra ha mostrato tutta la sua inadeguatezza all’assemblea dell’Ati di ieri in cui, nonostante una maggioranza schiacciante rispetto al centrosinistra, sono riusciti a rinviare la seduta e quindi a fare slittare l’elezione del nuovo presidente in uno dei momenti più bui per la nostra provincia”.