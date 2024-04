Crisi idrica, approvata risoluzione all’Ars: prevista traversa sul fiume Verdura

Crisi idrica in Sicilia, via libera in commissione attività produttive all'Ars alla possibilità di realizzare una traversa sul fiume Verdura e la progettazione di una diga sullo stesso asse fluviale al fine di recuperare acqua.

Ad annunciarlo in una nota è la deputata di Forza Italia all’Ars Margherita La Rocca Ruvolo. La risoluzione, in particolare, impegna il governo regionale “a porre in essere le iniziative necessarie alla celere realizzazione, a cura del dipartimento per la protezione civile regionale, di concerto con il Genio civile e sotto la supervisione dell’autorità di bacino, di una traversa sul fiume Verdura che consenta l'attingimento della risorsa idrica per uso irriguo”.

Inoltre, il governo si impegnerà “ad incaricare gli uffici del dipartimento acque e rifiuti di avviare, di concerto con il consorzio di bonifica Sicilia occidentale, le procedure necessarie alla redazione di uno studio di fattibilità per la realizzazione di un invaso lungo l'asta fluviale del Verdura, anche avvalendosi di documenti e progetti già esistenti".

"Tra le risorse idriche esistenti in Sicilia, il fiume Sosio-Verdura, in provincia di Agrigento, rappresenta una importante fonte impiegabile per il soddisfacimento del fabbisogno di acqua di tutta la popolazione. Così facendo poniamo in essere le iniziative progettuali necessarie alla realizzazione urgente di una traversa sul fiume Verdura al fine di consentire l’attingimento della provvista idrica, per uso irriguo, a

cura del dipartimento per la protezione civile regionale, di concerto con il Genio civile e sotto la supervisione dell’autorità di bacino - dichiara invece Carmelo Pace, capogruppo della Dc all'Ars -. Inoltre,

verranno incaricati gli uffici del dipartimento acque e rifiuti di concerto con il consorzio di bonifica Sicilia occidentale, al fine di avviare le procedure necessarie alla redazione di un apposito studio di fattibilità per la realizzazione di un invaso lungo l’asta fluviale del Verdura, anche acquisendo e avvalendosi di eventuali incartamenti, documentazioni e progetti preesistenti. Ringrazio i colleghi della

minoranza per la sensibilità dimostrata".

