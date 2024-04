Crisi idrica, i consiglieri Gramaglia, Piparo e Alfano: “Serve un intervento di carattere economico immediato

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

"Siamo arrivati al mese di aprile ed è auspicabile trovare nell’immediato una soluzione praticabile per affrontare questa crisi idrica. Essendo consiglieri comunali ed amministratori del Comune di Agrigento ci preme sottolineare ed evidenziare il fatto che esistono soluzioni a breve e medio lungo termine.

A breve termine sono l’efficientamento ed il potenziamento delle fonti idriche esistenti (pozzi e dissalatori). Nel medio e lungo termine il rifacimento delle reti idriche. La Regione siciliana dovrebbe mettere Aica nelle condizioni di potere effettuare questi lavori e questi piani di intervento finanziandoli (come deciso dalla delibera n.6 del Cda del 22 febbraio 2024).

Non basta dichiarare lo stato di emergenza, ma serve un intervento di carattere economico immediato. Ricordiamo alla politica tutta che i soldi per i progetti delle reti idriche della provincia di Agrigento non sono mai stati cantierizzati negli ultimi 45 anni. Prova ne è che i lavori della depurazione sono stati eseguiti dopo più di 40 anni perché è intervenuta la gestione commissariale. Già da quest’anno si potranno vedere i risultati.

La celerità dei fatti, concretizzando soluzioni, così come descritto in precedenza, eviterebbe sicure emergenze di carattere igienico sanitario e di ordine pubblico. Bisogna pensare al domani rivolgendo uno sguardo al passato e alla storia, iniziando immediatamente da oggi senza polemizzare ma concretizzare con una collaborazione strategica, tecnica e politica finalizzata al raggiungimento di un obiettivo essenziale per il tessuto socio economico e per la vita di tutti i giorni della nostra comunità.

Investire, programmare e risparmiare acqua con regole ben precise ed interventi mirati, anche con gestioni commissariali immediatamente operative e pronte a dare risposte alla cittadinanza".

Queste le parole dei consiglieri comunali Francesco Alfano, Simone Gramaglia e Gerlando Piparo.