Covid-Hospital di Ribera, La Rocca Ruvolo: "Struttura all'avanguardia, sono soddisfatta"

Lentamente procedono i lavori di completamento del reparto Covid dell’ospedale “Parlapiano” di Ribera. Sono sessanta i posti letto previsti, di questi, dieci in terapia intensiva, dieci in sub-intensiva e quaranta di degenza ordinaria nel Covid-Hospital che doveva essere punto di riferimento territoriale nella gestione dell’emergenza pandemica, ma che è ancora in itinere.

Attualmente, sono solo 12 i posti letto ordinari completati, mentre per quanto riguarda la dotazione prevista in terapia intensiva e sub-intensiva, dovrebbero essere pronti a breve. Il dato emerge da un sopralluogo del presidente della commissione Sanità all’Ars, Margherita La Rocca Ruvolo che in mattinata si è recata nell’ospedale della città delle arance.

Covid-hospital di Ribera ancora in alto mare, Pullara: "Valutare rimozione dei vertici Asp"

“Per portare a questo livello, un reparto che partiva da zero, in un nosocomio che per anni era stato abbandonato – dice l’onorevole La Rocca Ruvolo - serviva del tempo, però oggi Ribera – aggiunge - è il fiore all’occhiello di una Sanità di prestigio. Sono soddisfatta nel vedere in questa, una struttura all’avanguardia che non ha niente da invidiare alle strutture di eccellenza”.