Bongiovì: "Casi di Covid asintomatici, via ad un protocollo per individuarli”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

“Esprimo gratitudine all’amministrazione, in seguito alla mia interrogazione sul controllo preventivo anticovid-19 nel territorio per i soggetti non facilmente controllabili, per la tempestiva risposta che mi è pervenuta da parte del Sindaco e dell’assessore Vaccaro.

Su suggerimento di quest’ultimo, si prevede di avviare con ASP, d’intesa pure con gli ordini professionali dei biologi, degli infermieri e dei farmacisti, un protocollo atto ad individuare potenziali pazienti asintomatici positivi che gravitano nei luoghi pubblici, valutando anche la possibilità di organizzare screening di massa in siti strategici.”

Conclude la consigliera Bongiovì – “Il mio impegno nel territorio a fianco dei cittadini, sarà costante e vigile allo stesso tempo, per il bene e la tutela della collettività. Pultroppo siamo in un periodo storico, dove non bisogna mai abbassare la guardia”