Da lunedì si torna a scuola, il sindaco Miccichè agli studenti: "Rispettate le regole anti-Covid"

Riaprono gli istituti scolastici. Da lunedì, primo febbraio, si tornerà - in presenza - in classe e si potranno riprendere tutte le attività didattiche: dall'asilo alla prima media. Attività miste, una parte in classe e una parte con la "dad", invece, per gli alunni degli istituti superiori e per quelli di seconda e terza media.

Verso la zona arancione? Il prefetto: "Occorre continuare a rinunciare ad incontri e riunioni, anche in famiglia"

A lanciare un appello è il sindaco di Agrigento, Franco Micciché: “Raccomando ai ragazzi di evitare gli assembramenti, di indossare la mascherina e di rispettare le distanze. Grazie al prefetto – ha detto, ai microfoni di AgrigentoNotizie, il primo cittadino - abbiamo preso accordi con le aziende di trasporti per regolamentare il numero dei pendolari a bordo dei pullman. Abbiamo anche organizzato – conclude il sindaco - gli ingressi e le uscite dagli istituti, scaglionando i flussi a distanza di un’ora”.