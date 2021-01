Covid, Catanzaro: "Inserire gli odontotecnici tra le categorie da vaccinare con priorità"

"In maniera prioritaria occorre somministrare la vaccinazione, anche alla luce del loro ruolo operativo sia nelle strutture pubbliche che private, tale da consentirgli di rispondere alle necessità sanitarie richieste dai medici per i loro pazienti"

“Ho chiesto al presidente della Regione e all'assessore alla Sanità di inserire anche la figura professionale dell'odontotecnico fra le categorie prioritarie da sottoporre alla campagna vaccinale anti Covid-19. Bisogna intervenire al più presto nei confronti degli odontotecnici per garantire uniformità di trattamento, oltre che per attuare i valori e principi di equità, reciprocità, legittimità, protezione, promozione della salute e del benessere, su cui si basa la strategia di vaccinazione”.

A dichiararlo è il deputato regionale Michele Catanzaro. "Gli odontotecnici - aggiunge - non possono essere esclusi dalla categorie di professionisti ai quali in maniera prioritaria occorre somministrare la vaccinazione, anche alla luce del loro ruolo operativo sia nelle strutture pubbliche che private, tale da consentirgli di rispondere alle necessità sanitarie richieste dai medici per i loro pazienti".