Caso di positività al Covid alla "Garibaldi", Di Rosa: "Intervenga il sindaco"

Un caso di positività al Covid-19 alla scuola "Garibaldi", l'ex consigliere comunale e più volte ex candidato sindaco Giuseppe Di Rosa lancia un appello al primo cittadino Franco Micciché perché intervenga.

I fatti, così come raccontati in una nota del movimento "Mani libere": "Giovedì viene organizzato un incontro tra gli alunni di varie classi, la scuola asserisce che fossero 2 e il mantenimento delle distanze sia stato rispettato come da protocollo, i genitori, le foto ed altre nostre fonti, dicono altro".

"Oggi - continua la nota che riportiamo pedissequamente - viene diramata una circolare (ancora non presente sul sito della scuola) che annuncia che una alunna della scuola risulta positiva e come da protocollo, la sua classe viene posta in quarantena, il nostro Movimento raccolte alcune segnalazioni e le grida di aiuto da parte di tantissimi genitori preoccupati della faccenda, chiede con immediatezza l'intervento del sindaco Miccichè in quanto responsabile della salute pubblica del Comune di Agrigento l'intervento della autorevolissima voce del Sindaco, servirà sicuramente per riportare la serenità nella nostra comunità Agrigentina in special modo tra i genitori, gli insegnanti e tutti coloro che prestano la loro attività all'interno dell'Istituto comprensivo".

Ma cosa dice la circolare? Nel documento firmato dalla dirigente scolastica Anna Gangarossa, si precisa che da oggi l’intera classe in cui è stata registrata la positività di una ragazzina è stata posta in quarantena, "in applicazione delle norme sanitarie vigenti, che prevedono in via precauzionale l’isolamento della sola classe coinvolta.

Anche i locali sono stati immediatamente sanificati. Si intende rassicurare le famiglie del plesso che nessun altro caso di positività risulta alla scrivente".