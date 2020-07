Scuola, Iacolino: "Ritorno fra i banchi sarà occasione per modernizzare"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Programmare il ritorno a scuola dei giovani agrigentini dopo l’esperienza del Covid-19 e le misure organizzative introdotte dai governi nazionale e regionale, deve rappresentare l’obiettivo di breve periodo dell’amministrazione comunale.

In particolare, serve rafforzare i controlli per garantire la ripresa naturale delle attività scolastiche in un clima di Serena costruzione di rapporti interpersonali seppur con le necessarie cautele. Riqualificare spazi aperti alle attività ricreative e sociali,ampliare la dotazione tecnologica e rafforzare le iniziative formative e culturali , rappresentano i prossimi traguardi del successo formativo della scuola agrigentina. Il ritorno a scuola, previsto per il 14 Settembre, sia opportunità per l’amministrazione comunale ed i dirigenti scolastici per avviare la modernizzazione della scuola agrigentina-conclude Giorgia Iacolino-nell’interesse degli studenti e degli operatori scolastici alle prese con una realtà che il coronavirus ha nel frattempo notevolmente cambiato”