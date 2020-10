Covid e crisi, Gramaglia (Fi): "Riapriamo via Atenea, stop Ztl"

"Riapriamo via Atenea. La Ztl è, in questo momento, uno strumento che non agevola chi tra mille sacrifici continua a garantire un servizio ai cittadini: i commercianti". Lo scrive il consigliere comunale di Forza Italia Simone Gramaglia che spiega: "Tutti saranno d’accordo sul fatto che limitare il transito veicolare non abbia senso: danneggia solamente le attività commerciali. Aiutiamo ad aiutare! Permettiamo a chi vuole far asporto di raggiungere queste attività in modo semplice e veloce. Torneremo a passeggiare e ad abbracciarci più amici di prima. Sono certo che il sindaco, Franco Miccichè, sia d’accordo sulla bontà della mia proposta e nel dare un piccolo segno di solidarietà e vicinanza ai commercianti".

