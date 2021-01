La Sicilia diventa arancione, Musumeci: ”Abbiamo avuto ragione sulla zona rossa”

“Le due settimane di zona rossa ci consentono di potere passare finalmente in zona arancione perché si è dimezzato il numero dei contagi e si è ridotto il numero delle perdite umane. Abbiamo avuto ragione nell’anticipare la zona rossa per evitare la degenerazione che, per tutto il mese di febbraio, ci avrebbe costretti a stare chiusi”. Con queste parole, il governatore della Regione, Nello Musumeci, commenta l’ordinanza del ministro della Salute Speranza che declassa l’Isola, dalla zona di rischio “rossa” a quella “arancione”.

“Puntiamo alla zona gialla – aggiunge Musumeci – e perché no, anche a quella bianca ma dipende dalla responsabilità di tutti. Speriamo che da Roma – dice ancora il governatore dell’Isola – arrivino presto i sostegni per gli operatori economici che ne hanno tanto bisogno”.

Il governatore della Sicilia, parla anche dei vaccini: “Speriamo che arrivino i vaccini – dice Musumeci – eravamo i primi in Italia sulla campagna di vaccinazione con oltre centocinquantamila dosi somministrate, abbiamo neutralizzato i furbetti che non mancano mai, in ogni regione, il pubblico dipendente che ha sbagliato – precisa Musumeci – pagherà”.

Musumeci interviene anche in merito alla graduale riapertura delle scuole: “Da giorno uno, potranno tornare in classe, le seconde e le terze medie inferiori e se continua a calare il contagio, anche per le scuole superiori, dal lunedì successivo si potrà tornare in presenza. Speriamo che nel prossimo mese di aprile – dice fiducioso il governatore della Sicilia – si possa arrivare ad una riapertura che metta gli operatori economici nelle condizioni di poter tornare a lavorare ed a uscire da questo tunnel dove il buio sembra aver spento ogni speranza”.