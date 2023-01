Accoglienza dei migranti, in arrivo un milione e mezzo di euro per tre Comuni

Fondi in arrivo per i Comuni che accolgono i migranti, nell'Agrigentino sono tre i centri di frontiera interessati, ovvero Lampedusa, Porto Empedocle e Siculiana.

Per l'isola, approdo d'Europa dei flussi migratori provenienti dall'Africa, sono stati previsti 850 mila euro mentre per agli altri due centri agrigentini, arriveranno 300 mila euro ciascuno. Complessivamente sono 8 le città siciliane beneficiarie del contributo di compensazione previsto dal Governo. Ad annunciare l'arrivo dei contributi è stata il deputato nazionale, nonché ex sindaco di Porto Empedocle Ida Carmina che è stata prima firmataria di un emendamento alla Legge Finanziaria che ha permesso ai comuni di beneficiare dei fondi.

“La legge Finanziaria, nella sua prima bozza – dice ai microfoni di AgrigentoNotizie la parlamentare empedoclina – prevedeva solo un aiuto per chi ospitava i rifugiati ucraini. In sede di commissione Bilancio – aggiunge l'ex sindaco Ida Carmina – ho posto la questione al ministro Giorgetti che ha ammesso l'errore”.