Blocco dei concorsi per dirigenti, Zambuto: "Incontro su modifica accordo Stato-Regioni"

"Il Governo ha dato mandato al presidente della Regione e all’assessore alla Funzione pubblica di promuovere un incontro con il ministro per la Pubblica Amministrazione, Renato Brunetta, per porre l’esigenza di modifica dell’accordo Stato-Regioni sul punto riguardante il blocco dei concorsi per dirigente regionale, anche alla luce dell’orientamento più volte manifestato in questi giorni dallo stesso rappresentante del Governo".

Lo dichiara Marco Zambuto, assessore alla Funzione pubblica della Regione Siciliana.