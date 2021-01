Vitellaro passa alla Lega, incontro a Palermo con Salvini: "La mia esperienza civica è superata"

Il consigliere comunale di Agrigento Pietro Vitellaro, ex Udc, aderisce alla Lega Salvini Premier. Vitellaro ha incontrato il leader del Carroccio Matteo Salvini, venuto a Palermo in occasione dell'udienza preliminare sul caso della Open Arms.

"Aderisco al progetto politico della Lega con convinzione - spiega Vitellaro - ritengo, ormai, superata la mia esperienza nei movimenti civici degli ultimi anni. Sono stati importanti per la mia formazione personale, ma oggi stanno stretti. Solo con un forte gioco di squadra, all'interno di un partito e di una coalizione, si possono raggiungere gli obiettivi di crescita del nostro territorio. Sono convinto - continua Vitellaro - che la Lega sia l’unico partito con una visione in grado di valorizzare la competenza, il merito e la concretezza necessari per il futuro della nostra Sicilia e della nazione”.

"Ringrazio l'onorevole Annalisa Tardino e il segretario regionale, l'onorevole Nino Minardo - conclude - con i quali sono certo si avvierà, fin da subito, un costruttivo e proficuo dialogo nell'esclusivo interesse del nostro territorio".

Soddisfazione è stata espressa dai vertici della Lega. "Accogliamo un giovane valido e preparato - dicono il segretario regionale della Lega il deputato Nino Minardo e l’europarlamentare Annalisa Tardino, commissario del partito ad Agrigento - e con cui siamo certi avremo una continua interlocuzione. L'adesione di Vitellaro è per noi un passaggio importante in provincia di Agrigento in un'ottica di continua crescita del nostro partito".