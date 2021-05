Consiglio comunale, nuova seduta straordinaria: è la seconda in due giorni

Nuova seduta straordinaria al Comune di Licata. Ed è la seconda volta in due giorni. La videoconferenza si terrà oggi primo maggio 2021 alle 20,30 per la trattazione dei seguenti punti all'ordine del giorno: nomina Scrutatori e verifica estremi di necessità e di urgenza della seduta; piano di Riequilibrio Finanziario ai sensi dell’art. 243 bis – Accesso al fondo di rotazione per la stabilità finanziaria art. 243 ter Tuel.