Consiglio comunale di Racalmuto, Carmelo Falco è il nuovo presidente

Consiglio comunale di Racalmuto, eletto il nuovo presidente. Si tratta del consigliere Carmelo Falco, che ha ricevuto 8 voti su 12, cioè le preferenze della maggioranza del sindaco Maniglia. La minoranza invece ha dato i propri voti al consigliere Giuseppe Licata che ha ottenuto 4 preferenze.

Soddisfatto il primo cittadino che ha ringraziato oltre che l'ex presidente Sergio Pagliaro ed il vice Presidente Angelo Curto che ha condotto i lavori della seduta. Falco nel prendere la parola a fine lavori ha ringraziato i colleghi per avergli espresso fiducia e per avergli affidato il prestigioso incarico e si è detto immediatamente disponibile a rapportarsi con tutto il Consiglio comunale senza distinzione di parte e soddisfatto dell'esito delle votazioni ha dichiarato di mettersi immediatamente a lavoro per portare avanti quanto necessario al buon funzionamento della macchina amministrativa nell'interesse della città.