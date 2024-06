Mancano tutti i componenti della giunta, salta seduta di question time: protesta la Dc

Se il Consiglio comunale di Agrigento in questi mesi ha fatto registrare più volte l'assenza del numero legale da parte dei consiglieri, spesso per problemi di equilibrio politico tra le fila della stessa maggioranza, durante i lavori di ieri sera è avvenuto un fatto per certi versi inedito.

A rendere nulla la seduta, infatti, è stata l'assenza di tutti i componenti della giunta di Franco Micciché: essendo infatti lavori del question time non vi era nessuno per rispondere alle domande dei consiglieri. Quindi tutto da rifare, con 12 interrogativi rimasti al momento insoluti.

Molti erano stati proposti dal gruppo consiliare della Dc. "I consigli che saltano per assenza dell'amministrazione attiva sono davvero una novità - attaccano Pasquale Spataro e Roberta Zicari. Questa amministrazione continua a stupire in negativo. Questa volta perché diserta l' aula per non riferire sul come coinvolgere la città negli eventi collegati a Capitale della cultura, sullo stadio Esseneto, sulla palestra distrettuale o sul parco giochi del Lungomare, procurando anche danno erariale con la sua assenza. Coerente con il suo scollamento più totale dalla realtà - continuano -, il sindaco non riconosce il ruolo del Consiglio comunale e lo umilia senza vergogna".

I consiglieri Dc quindi lanciano un appello al resto di aula "Sollano", verso il sindaco e la sua amministrazione "che hanno offeso tutti gli agrigentini e le regole più basilari di democrazia con questa mossa".