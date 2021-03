DiventeraBellissima: "Lavoriamo al Pudm, grande opportunità"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

"È emozionante lavorare al Piano del Demanio marittimo, una occasione di rilancio per il

nostro meraviglioso litorale, una proposta che guarda al futuro nel rispetto dell’ambiente".

Così Gianni Tuttolomondo, Claudia Alongi e Roberta Zicari di #diventeràbellissima al termine di una riunione con i tecnici del Comune volta ad esaminare le tavole in possesso

del Comune di Agrigento.

"Grazie all'adozione del Piano del Demanio sarà nostra cura rendere il litorale più bello,

prestando massima attenzione ai materiali e colori utilizzati per il decoro urbano e per i chioschi. Grazie a questo strumento verranno potenziati servizi come docce, passerelle accessibili a tutti, corridoi per le barche, aree dedicate ai nostri amici animali ed alle associazioni sportive. Parlare del piano del demanio, ci obbliga anche a riflettere sulla mobilità e sui parcheggi nella frazione balneare di Agrigento, San Leone, e siamo pronti a farlo. Crediamo davvero nelle potenzialità del nostro litorale ed invitiamo ordini professionali, associazioni di categoria, cittadini a confrontarsi con noi e partecipare con proposte ed idee alla redazione di questo prezioso strumento”.