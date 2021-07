Bando per centri estivi e poca manutenzione in città: presentate mozioni dal gruppo 5 Stelle

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Prosegue il nostro lavoro a tutela della città di Porto Empedocle continuando il nostro compito di indirizzo e controllo con obiettività ed indipendenza nei confronti del Sindaco in carica e dell'Amministrazione. Abbiamo depositato ancora una volta una mozione e un interrogazione:

la mozione riguarda la pubblicazione dei bandi per i centri estivi, in pratica il comune di Porto empedocle ha ricevuto la somma di euro 42.586,89 riguardanti iniziative di carattere sociale da ripartire alle associazioni e/o cooperative che ne fanno richiesta per l’organizzazione di centri estivi e/o altri eventi di carattere sociale e culturale.

Al fine di non perdere queste risorse chiediamo all’amministrazione di emettere bando pubblico e permettere alle associazioni di partecipare e godere di tale finanziamento, cosi da dare continuità ad un piano di servizi pensato per l'incremento dei flussi turistici verso Porto Empedocle centro storico e la sua fascia costiera, cercando di favorire una collaborazione tra pubblico e private, al fine di promuovere percorsi culturali, naturalistici e di benessere e favorire una proposta più completa di turismo sostenibile;

L’interrogazione riguarda, la programmazione della manutenzione dei quartieri empedoclini, in particolare la ringhiera della strada che collega la parte alta alla parte bassa del paese, distrutta già da anni, e che chiediamo venga ripristinata; e la manutenzione del Lido Azzurro, in particolare le luci che ad oggi, non avendo mai subito una manutenzione dall’inaugurazione, sono tutte spente e non funzionanti.

Non vivere alla giornata diventa basilare per dare servizi in vista della stagione balneare.

Continueremo vigili la nostra attività consiliare grazie all'ampio mandato che i cittadini empedoclini ci hanno assegnato alle scorse amministrative.