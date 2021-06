Crisi idrica a Palma, Malluzzo: "Attendiamo di conoscere le soluzioni del sindaco"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Apprendo adesso dell’iniziativa intrapresa da parte del Sindaco, Stefano Castellino, di volere convocare una seduta straordinaria ed urgente del Consiglio Comunale per discutere sulla crisi idrica che sta attanagliando il nostro paese da quasi un anno: evidentemente ha anticipato la volontà che stavamo portando avanti con alcuni colleghi Consiglieri Comunali. Ben venga, questo è di buon auspicio! Finalmente ha compreso che certe tematiche vanno affrontate nell’unica sede deputata a poterlo fare, il Consiglio Comunale, alla luce del sole, attraverso un confronto ed un dibattito ampio, franco, che coinvolga tutta la massima assise. Spero sia presente, anche, una rappresentanza del consorzio acquedottistico “Tre Sorgenti”, per avere maggiori informazioni.

Sarò ben lieto di partecipare alla seduta, da Consigliere Comunale, e di ascoltare attentamente ciò che prospetterà il Sindaco. sono state fatte, d’altronde, delle dichiarazioni stampa rilevanti, si parla di piani, che necessitano, indubbiamente, di ogni tipo di accertamento, di chiarimento e lo si farà nel Consiglio Comunale, con la consapevolezza che la tematica dell’acqua non conosce colori politici, interessi o posizioni di parte, ma ci sollecita tutti come cittadini. Stia, anche, più che tranquillo, il Sindaco: sulla non cessione delle reti idriche ai privati, mi troverà al suo fianco.