Caltabellotta ancora senza una giunta, l'opposizione: "Colpa dei conflitti nella maggioranza"

Caltabellotta è l'unico comune dove si sono svolte le elezioni amministrative che è ancora senza giunta. A denunciarlo oggi sono i consiglieri comunali del gruppo "Cambiamo Caltabellotta e Sant'Anna", Roberto D'Alberto, Paolo Recca, Iolanda Modica e Irene Marciante.

"Nulla di fatto da quasi un mese – dicono i quattro -. La prima seduta del consiglio comunale si è svolta senza giunta e tutto ciò non agevola la vita amministrativa. Il ritardo evidenzia in modo chiaro come ci siano dei conflitti interni alla maggioranza, il che non depone a favore del neo sindaco. Biagio Marciante – proseguono - rischia di impantanarsi e di perdere di vista i problemi che attanagliano il nostro centro e che sono stati ampiamente evidenziati dai cittadini in occasione delle ultime elezioni. Lo invitiamo pertanto ad accelerare le procedure per la piena operatività della giunta comunale, nell'esclusivo interesse della comunità che è chiamato a guidare".