Consiglio comunale, Diventerà Bellissima: "Istituire il garante dei disabili"

La proposta sarebbe già al vaglio del dirigente del settore: l'atto dovrà poi passare in aula "Sollano"

Istituire in città la figura del garante per i diritti della persona con disabilità. A chiederlo è il gruppo consiliare di #Diventerà Bellissima in aula Sollano, composto dalla consigliera Claudia Alongi e dal consigliere-assessore Gianni Tuttolomondo.

"E' doveroso dotare la città di questa figura - dicono - che ricopre il ruolo di mediatore istituzionale tra i cittadini con disabilità, le loro famiglie e la Pubblica Amministrazione e ha il compito di vigilare sull’applicazione delle norme volte al superamento delle barriere architettoniche, alla tutela dei diritti civili e alla piena inclusione lavorativa e sociale delle persone disabili. Scopo di questa iniziativa consiliare è favorire fattivamente l'abbattimento di tutti gli ostacoli, siano essi architettonici o socio-culturali, che si frappongono al riconoscimento di pari dignità e opportunità, sostenendo le politiche di integrazione sociale e il miglioramento dell’autonomia personale".

Va rilevato che Tuttolomondo, nel doppio ruolo di consigliere/assessore in tal senso sarebbe parte proponente e parte esecutrice dell'eventuale proposta che, comunque, passerà dal Consiglio comunale anche se, dice la stessa nota, "la proposta è già all’attenzione del dirigente competente".