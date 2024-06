Temperature al limite, Sinistra italiana: "Stop ai cantieri nelle ore più calde"

Il consigliere comunale del gruppo politico “Alleanza Verdi – Sinistra” Pasquale Cucchiara ha depositano una mozione per impegnare l’amministrazione a interdire i cantieri pubblici e privati nelle ore più calde e quindi più pericolosi per la salute dei lavoratori e delle lavoratrici, dalle 12 alle 16, fino al 31 agosto nei giorni in cui il rischio di esposizione al sole viene segnalato come "alto" dalle mappe realizzate da Inail.

"Inoltre, seguendo le direttive dell’Inail, - conclude Cucchiara - è opportuno che i lavoratori e le lavoratrici facciano frequenti pause brevi in zone ombreggiate e tanto più frequenti quanto maggiore è il rischio associato al caldo e che valutino, di concerto con il datore di Lavoro, l’opportunità di rimodulare l’attività lavorativa in termini di ritmo e turni. Si chiede anche, di voler provvedere alla richiesta di ulteriori tecnici Spresal nelle Asp territoriali, per garantire e migliorare la qualità e la sicurezza nei luoghi di lavoro in tutto il territorio provinciale".