Trasparenza al comune, la Dc: "Quando si procederà con le gare d'appalto?"

Trasparenza al Comune di Agrigento, il gruppo della Dc in consiglio comunale, dopo la relazione del sindaco sulla vicenda Di Giovanni torna a sollecitare l'amministrazione sul tema della legalità.

"Durante l'ultimo consiglio comunale abbiamo espresso grande preoccupazione per l'andamento del Comune - dicono in una nota i consiglieri Spataro, Zicari, Vitellaro e Bongiovì -. Non ci siamo sentiti rassicurati dalle parole del sindaco, in particolar modo in riferimento a Capitale della cultura. Nessuno di noi ha mai detto o indotto a pensare che l'amministrazione sia formata da "ladroni" e crediamo alla buona fede del sindaco quando dice che 'opera in trasparenza' e allora a lui chiediamo senza giri di parole: in ossequio al principio di trasparenza, quando pubblicherà l'avviso per selezionare gli eventi collegati a capitale della cultura, da finanziare con 4 milioni di euro, e i relativi criteri di selezione? E sempre sulla trasparenza, oggi verrà in Consiglio comunale a condividere con noi la sua strategia contro la siccità ed appalto reti idriche, o continuerà a tenere tutto chiuso nei cassetti, con il rischio di inciampare di nuovo?"