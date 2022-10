Tre nuovi ingressi nella Dc in provincia: ecco chi sono

Nuove adesioni alla Dc da parte di consiglieri comunali in provincia di Agrigento. A Villafranca Sicula, Vanessa Girgenti e Domenico Balsamo hanno comunicato al presidente del Consiglio comunale la loro scelta di aderire alla Democrazia Cristiana. A Castrofilippo è stato il consigliere Virginia Brucculeri ad annunciare il passaggio alla Dc.



"Siamo consapevoli che tanto si potrà fare, a maggior ragione con la presenza attiva del deputato regionale Carmelo Pace, a cui ci lega decenni di affetto, stima e di amicizia - dichiarano Girgenti e Balsamo, consiglieri comunali a Villafranca Sicula -. L'onorevole Carmelo Pace ha sempre dimostrato, nei vari incarichi dallo stesso ricoperti, responsabilità, partecipazione e perseveranza e, pertanto, siamo certi che potrà essere un punto di riferimento per tutte le iniziative volte alla crescita e allo sviluppo della nostra comunità e dell’intero territorio agrigentino. Una scelta, la nostra, in piena sintonia con il commissario regionale Totò Cuffaro, nella consapevolezza che i valori della Democrazia Cristiana varcheranno i confini della nostra Sicilia e che presto possano approdare anche al parlamento nazionale".



"Motivo portante di questa mia scelta - dichiara Virginia Brucculeri, consigliere comunale a Castrofilippo - è stata la collaborazione con il Consigliere comunale, nonché commissario coordinatore della nuova Democrazia Cristiana, Carmelo Baio e la vicinanza con l'amico in primis, poi politico, Carmelo Pace oggi onorevole. Sono sicura che con il suo impegno e la sua determinazione sarà presente sempre e rappresenterà eccellentemente all'Ars il nostro comune e tutti i comuni della provincia di Agrigento. Un ringraziamento va a chi deciderà di seguire questo progetto politico e a Totò Cuffaro Commissario Regionale che ha riacceso la Democrazia Cristiana nuova, portando tanti giovani ad attivarsi e a credere in un nuovo progetto politico", conclude la Brucculeri.