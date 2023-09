Consiglio comunale, la maggioranza si rivolta contro il sindaco: aula "Sollano" resta deserta

Grossi "mal di pancia" in aula "Sollano" ad Agrigento, in seno alla maggioranza del sindaco Franco Micciché. Nonostante i rimpasti, infatti, pare ci siano non poche lamentele tra i banchi vicini al primo cittadino rispetto alla rappresentatività degli assessori incaricati.

Questo si sta traducendo non solo in un profondo silenzio sul complesso fronte dell'approvazione dello statuto della fondazione che dovrà occuparsi di Capitale della Cultura, in cui le opposizioni e appunto parte della maggioranza, non hanno in alcun modo sostenuto le posizioni del sindaco, (poi costretto a numerosi passi indietro), ma anche in una sistematica assenza tra i banchi in Consiglio comunale che ha sempre più difficoltà oggettive a mantenere il numero legale. Va detto che già da alcuni mesi, come denunciato ad esempio dalla consigliera Zicari, c'è una oggettiva difficoltà a garantire la tenuta del numero minimo dei presenti, ma a vuoto sono andati tutti gli appelli ai "responsabili".

L'ultimo caso ieri sera: per partecipare alla seduta - che era in prosecuzione dopo una prima "caduta" - erano infatti presenti solo 3 consiglieri e tutto è stato aggiornato ad una nuova data, cioè il prossimo 26 settembre. Tanti gli argomenti da discutere, ma non è detto che ci sia qualcuno tra gli scranni per farlo. Una situazione che imbarazza la politica e che è frutto appunto di una pressante richiesta per una revisione della squadra amministrativa.

Questo innanzitutto, pare, prendendo atto di una frattura con l'area Pisano che ancora oggi è però "timbrata" come Fratelli d'Italia nonostante il deputato sia stato cacciato dal partito in piena campagna elettorale per vecchi post dal sapore nettamente "nostalgico". Un primo segnale è emerso il giorno prima di ferragosto, quando in Giunta arrivò una proposta di contributo per il concerto di Elettra Lamborghini. Proposta che, come Agrigentonotizie.it ha raccontato, non riuscì ad essere votata per assenza (volontaria) di molti componenti, creando un primo casus belli. Cosa vogliano poi fare FdI Agrigento e Sicilia sul caso e soprattutto sul futuro di Pisano alla corte di Giorgia Meloni è un grande mistero: nessuno parla dell'argomento, si attende semmai che ci sia chi se ne faccia carico per trovare una sintesi di piena chiarezza.

Non fosse altro perchè queste tensioni si sono poi palesate con grande chiarezza nel contesto delle polemiche su Capitale della Cultura (con l'area Pisano tagliata fuori dai giochi) andando ad inasprire un clima complessivo che adesso potrebbe costringere ancora una volta Franco Micciché ad attendere nomi dai partiti. Sono tanti, infatti, gli atti di grande importanza che bisognerà approvare entro l'anno, tra cui appunto lo statuto della famigerata fondazione in questione e serviranno i numeri in aula "Sollano". Senza questi è difficile che l'amministrazione possa compiere anche un solo singolo, timido, passo.