Consiglio comunale, Cantone presidente della V commissione

Il consigliere comunale, Carmelo Cantone è stato eletto all’unanimità presidente della V Commissione consiliare, che si occuperà di Sport, Turismo, Spettacolo, Cultura e Pubblica Istruzione per i prossimi 5 anni. “Nel ringraziare l’Ufficio di Presidenza del Consiglio, tutti i consiglieri componenti Gerlando Piparo, Alessandro Sollano e Mario Fontana (vice Presidente), assicuro la mia più totale disponibilità – ha dichiarato Cantone – a svolgere nella qualità di Presidente, una funzione di stimolo ma anche di garanzia del buon andamento dei lavori della Commissione che dovrà occuparsi di tematiche importanti quali il turismo, la scuola, la cultura, lo sport, gli spettacoli e il tempo libero. A tal fine in accordo con la Commissione, abbiamo già celebrato questa mattina stessa una seduta straordinaria, per discutere immediatamente le linee programmatiche che ci vedranno all’opera dal 7 gennaio. In questa città, nessuno può più indugiare – ha concluso Cantone – per questo rivolgo un invito tutti gli “attori” protagonisti di questi settori molto importanti per a nostra economia, a farsi avanti e collaborare con noi. Solo lavorando insieme, potremo avere la certezza di centrare i giusti obbiettivi che pian piano faranno risollevare Agrigento”.