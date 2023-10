La Dc prende il "largo" in Consiglio comunale: salgono a 4 i componenti

Salgono a quattro i rappresentanti della Dd in Consiglio comunale ad Agrigento. Anche i consiglieri Pietro Vitellaro e Roberta Zicari hanno

aderito al partito di Totò Cuffaro, aggiungendosi a Pasquale Spataro e Alessia Bongiovì ed andando così a formare uno dei gruppi politici (nel senso di connessi ad un partito e non ad una lista civica o ad un'area) più numerosi.



Questo potrebbe avere conseguenze nei nuovi equilibri di aula "Sollano", con un rimpasto in corso (ma che richiederà settimane) e una difficoltà oggettiva della maggioranza del sindaco a rimanere in piedi anche quando si tratta della votazione. di punti abbastanza "light".

Del resto, si dice, una certa "pax" sarebbe stata raggiunta tra le forze di governo con la prospettata (ma non ancora ufficiliazzata) conferma della presidenza di Ecua di Nenè Mangiacavallo, appunto in quota Dc ma voluto alla guida futura dell'università (negli anni di Capitale della cultura) da Forza Italia.