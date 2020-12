Commissioni consiliari, volano i primi stracci tra maggioranza e opposizione

Alla fine si è andati avanti con la forza della nuda aritmetica, come del resto era già avvenuto negli anni appena trascorsi. Il Consiglio comunale di Agrigento, alla sua terza seduta dall'insediamento, vede già da subito scontrarsi frontalmente opposizione e maggioranza. Tema dello scontro, la distribuzione dei componenti di aula "Sollano" all'interno delle commissioni consiliari.

Un processo che si attendeva senza scossoni e che invece è stato "vitalizzato" dal consigliere comunale Lillo Firetto, il quale ha contestato le modalità con cui ai consiglieri sia giunta la proposta da votare per l'impiego in ogni singola commissione, sostenendo che di fatto l'opposizione fosse stata estromessa da questo processo (come da tradizione, tuttavia). Accusa rintuzzata dalla maggioranza, dato che pare vi fossero state diverse interlocuzioni precedenti tra i gruppi e che lo stesso presidente Giovanni Civiltà avesse di nuovo convocato la conferenza dei capigruppo per sciogliere gli ultimi nodi che sembravano superati. I toni si sono alzati e los contro è diventato aspro, al punto che larga parte dei consiglieri di minoranza ha abbandonato l'aula, consentendo però a quelli di maggioranza di provvedere a votare i componenti delle commissioni.

Della prima commissione permanente fanno parte: Nobile, Vaccarello, Vitellaro e Amato; della seconda fanno parte: La Felice, Hamel, Contino e Cirino; della terza commissione: Alfano, Firetto, Gramaglia e Settembrino; della quarta: Cacciatore, Gramaglia, Vullo e Spataro; della quinta commissione: Cantone, Piparo, Sollano e Fontana e della sesta Alongi, Bongiovì, Bruccoleri e Tuttolomondo.

Anche se i presidenti saranno scelti successivamente dai componenti delle singole commissioni, l'attuale quadro prevede Nobile, La Felice, Alfano, Cacciatore, Cantone e Alongi.