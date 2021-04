Porto Empedocle, Ersini e Cortelli chiedono conto su decoro e Democrazia partecipata

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Prosegue il nostro lavoro a tutela della città di Porto Empedocle continuando il nostro compito di indirizzo e controllo con obiettività ed indipendendenza nei confronti del Sindaco in carica e dell'Amministrazione. Abbiamo depositato ancora una volta una mozione ed un'interrogazione.

L’interrogazione riguarda la pulizia del nostro litorale in vista della stagione estiva. Abbiamo interrogato il settore ecologia e ambiente sulle tempistiche e gli adempimenti messi in atto per arrivare in tempo utile ad avviare la pulizia delle nostre spiagge. Si ha una programmazione calendarizzata nell'ambito ecologico in relazione alle stagioni? Non vivere alla giornata diventa basilare per dare servizi in vista della stagione balneare.

Abbiamo inoltre depositato una corposa mozione che riteniamo sia utile in ambito di democrazia partecipata. Strumento importante ed utile per coinvolgere la cittadinanza nella pubblica amministrazione con appositi progetti da finanziare. In mozione abbiamo proposto di estendere la votazione dei progetti a tutti i cittadini che abbiamo compiuto i 16 anni con apposita scheda presso l'ufficio protocollo dell'Ente corredato da documento di riconoscimento in corso di validità. Siamo certi che questa azione potrà ampliare la trasparenza e la meritocrazia progettuale.

Continueremo vigili la nostra attività consiliare grazie all'ampio mandato che i cittadini empedoclini ci hanno assegnato alle scorse amministrative.