Realmonte, il consigliere Pasquale Valenti aderisce alla Nuova Dc

Il giovane consigliere comunale di Realmonte, Pasquale Valenti, ha deciso di aderire alla Nuova Democrazia cristiana. Il partito, dunque, approda anche nel civico consesso della città della Scala dei turchi.

"Sono entusiasta di sposare questo progetto politico - ha detto Valenti - e di aderire a un partito dai sani valori e nel quale militano tanti giovani che come me hanno voglia di impegnarsi nell’interesse delle realtà in cui viviamo. Un partito, la DC, che ha rappresentanti regionali molto qualificati”.

"Siamo felici di accogliere nella Democrazia Cristiana – replica Carmelo Pace, capogruppo della Dc all’Ars – un ragazzo come Pasquale Valenti. Con la guida di Totò Cuffaro, la Dc diventa ogni giorno più rappresentativa delle varie realtà presenti nella nostra isola. Gli amministratori degli enti locali e i consiglieri comunali che aderiscono alla Democrazia cristiana, e l’apprezzamento che riscontriamo nella gente, ci confermano che stiamo lavorando nella giusta direzione: siamo pronti a farlo anche a Realmonte”.