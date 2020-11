Fratelli d'Italia cresce in provincia: aderisce il consigliere comunale Alessandro Mallia

Il consigliere comunale di Realmonte, Alessandro Mallia, aderisce a Fratelli d'Italia. L'ingresso è stato ufficializzato dallo stesso Mallia. "Scelgo con fermezza ed entusiasmo di fare parte, con la mia adesione, del progetto di Fratelli d’Italia, partito che oggi esprime i veri valori della destra italiana, rappresentati dalla leader Giorgia Meloni, in cui mi rispecchio, che ha dimostrato in tutti questi anni di avere a cuore solo ed esclusivamente gli interessi della nostra grande Nazione”.

Grande compiacimento per la nuova adesione ha espresso anche il commissario di FdI per la Provincia di Agrigento, Calogero Pisano: "Do il benvenuto nella grande famiglia di Fratelli d'Italia al consigliere comunale di Realmonte, Alessandro Mallia, e gli auguro un proficuo lavoro a nome mio e di tutto il gruppo dirigente".