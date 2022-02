Prg di Porto Empedocle fermo al palo, il consigliere Agrò: "Bisogna intervenire"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Ormai da troppi anni, la città di Porto Empedocle è priva del nuovo Piano regolatore generale e questa circostanza impedisce ogni minima iniziativa di valorizzazione del territorio ed inoltre è una delle cause dell’impoverimento dell’economia locale.

Per questo motivo, il consigliere Totò Agrò sostiene che è indispensabile sollecitare il tecnico incaricato alla definizione del progetto di piano, anche secondo le nuove normative regionali.

La Regione, infatti, ha sostituito la vecchia concezione del Piano regolatore generale con la nuova impostazione del Piano urbanistico generale (PUG), che consente il rilancio e la valorizzazione dei territori comunali e apre nuove positive prospettive e potenzialità per l’economia locale, per la crescita occupazionale e per tutto l’indotto collegato al comparto dell’edilizia.

Inoltre, quando si arriverà all’operatività del nuovo Pug, si potranno rilasciare le concessioni ad edificare e queste porterebbero ingenti somme alle casse comunali, con il pagamento degli oneri concessori e dei costi di costruzione.

Non cogliere questa opportunità sarebbe un delitto nei confronti della città e dei cittadini empedoclini, che resterebbero condannati all’immobilismo urbanistico.

Per tutti questi motivi, il sottoscritto consigliere comunale Totò Agrò ha chiesto la convocazione di un consiglio comunale aperto per sollecitare l’amministrazione a definire il Pug e al Consiglio per dare indicazioni operative.