Condotte, manto stradale e sicurezza del fiume Salso, Cambiano: "Opere per 14 milioni di euro"

Sono in corso di aggiudicazione opere per un ammontare complessivo di circa 14 milioni di euro che verranno destinati alla sostituzione ed integrazione delle condotte per le acque bianche all'interno del centro storico (per un ammontare di € 7.800.000,00) ai lavori di rifacimento del manto stradale per le contrade Poliscia, Nicolizia e altre vie comunali (per un ammontare di € 640.506,26) e ai lavori di messa in sicurezza del tratto del Fiume Salso che insiste nel territorio urbano (per un ammontare di € 5.133.497,70). Lo ha annunciato il deputato del Movimento Cinque Stelle Angelo Cambiano.

"Nonostante il disinteresse spesso mostrato nei confronti della nostra città da parte di certa politica, memore dei licatesi solo durante le campagne elettorali, il nostro territorio potrà godere di queste importanti risorse che fino a qualche tempo fa sembrava potessero andare perse - ha detto - . Fatto il nostro dovere nell'interesse esclusivo dei licatesi, in attesa di poter affrontare le altre numerose emergenze legate all'erosione costiera e alla grave crisi idrica, rimane l'auspicio che le istituzioni competenti possano gestire in maniera celere ed efficace le somme in questione così da completare velocemente i lavori e non rischiare nuovamente di disperdere quanto si è riusciti a recuperare nei mesi scorsi pur tra mille difficoltà".