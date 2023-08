Costi e procedure del concerto di Elettra Lamborghini, interrogazione di quattro consiglieri

Spese e procedure relative al concerto di Elettra Lamborghini che si è tenuto la notte di Ferragosto in piazzale Giglia: i consiglieri comunali dei gruppi Democrazia Cristiana e Liberi e solidali del Comune di Agrigento presentano un'interrogazione per chiedere chiarimenti all'amministrazione.

Lo comunicano, con una nota, Roberta Zicari, Nello Hamel, Pasquale Spataro e Alessia Bongiovì. "In merito al concerto di Elettra Lamborghini, vorremmo sapere chi è l'organizzatore dell'evento ovvero chi ha presentato la richiesta di pubblico spettacolo ed autorizzazione ad occupazione suolo pubblico, e se lo ha fatto almeno 15 giorni prima dell'evento".

I consiglieri chiedono, ancora, di sapere "quanto è costato al Comune, anche in termini di servizi, e sul servizio gratuito di navette Tua, che riteniamo efficace - scrivono -, quanto sia costato al Comune e con quale capitolo di bilancio sia stato pagato. Per prevenire, invece, chiediamo fin da adesso di sapere la programmazione per Natale e Capodanno e la relativa previsione di spesa".