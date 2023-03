Naro, la sfiducia al sindaco è sul "tavolo": Consiglio il prossimo 14 marzo

E' stato calendarizzata per il prossimo 14 marzo la sfiducia al sindaco di Naro Maria Grazia Brandara. A presentarla sono stati 5 consiglieri comunali di opposizione: Rosalia Arnone, Serena Cremona, Angelo Gallo, Calogero Licata e Nicola Palmeri.

Per far passare il provvedimento, avanzato per motivazioni strettamente politiche come la mancanza ad oggi di una vera maggioranza in aula basteranno 8 voti.

In vista di questo momento cruciale, nei giorni scorsi, il sindaco ha revocato il mandato a tutta la sua giunta. "Nella prospettiva di creare un'atmosfera di serenità politica e di pacificazione dialettica - ha scritto sui social - ho chiesto a tutti gli assessori comunali di rassegnare tempestivamente le dimissioni, in modo da giungere all'azzeramento della giunta. Ciò al fine di verificare se si possono creare le condizioni per poter lavorare - col contributo fattivo di coloro che lo vorranno- a proseguire quanto si sta facendo per risollevare le sorti della nostra cittadina sia dal punto di vista sociale sia da quello della vivibilità urbana".

Non è chiaro se Naro, qualora dovesse passare la mozione di sfiducia, potrà votare a maggio.