Ribera, Montalbano: "Si ripristini la strada Castello, a rischio raccolta agrumicola"

“Tra qualche giorno le arance saranno pronte per essere raccolte ma, in assenza di interventi da parte del Comune, gli agricoltori della zona Castello saranno costretti a lasciare i frutti appesi agli alberi mandando in fumo anni di lavoro, di sacrifici e di investimenti, mettendo a repentaglio l'economia delle loro famiglie”.

A denunciarlo, con foto che rappresentano impressionanti crateri che solcano l'asse stradale, è Gaetano Montalbano, Lega di Salvini di Ribera, dopo avere incontrato un gruppo di proprietari di coltivazioni che denunciano appunto una situazione di grande crisi.

“L’unica via di accesso a questi fondi - dice Montalbano - è una strada ormai impercorribile, a causa del grave stato di dissesto, con il manto stradale che appare interessato da vere e proprie voragini, da rialzamenti e buche. Una situazione che non permette il transito dei mezzi e dei veicoli agricoli ed il trasporto di quanto necessario per la coltivazione dei fondi e per il trasferimento dei prodotti”.

Montalbano, quindi, chiede il ripristino della strada Castello (che anche l’unica via per raggiungere il Castello di Poggio Diana).