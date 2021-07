Approvazione del Dup a Porto Empedocle, Dario Puccio: "Il consiglio comunale ha assicurato la stabilizzazione dei precari"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Il Consiglio comunale di Porto Empedocle ha dimostrato per l’ennesima volta senso di responsabilità, approvando il bilancio e consentendo così ad un’amministrazione inefficace di avviare, in estremo ritardo, tutte le procedure che porteranno alla stabilizzazione dei precari.

Purtroppo abbiamo registrato nei giorni scorsi qualche tentativo maldestro di delegittimazione di aula “Amormino” da parte del sindaco, che ha provato a dare la colpa dei suoi ritardi e delle sue incapacità ai consiglieri. Voglio ricordare all’amministrazione che solo grazie al rinvio delle elezioni si è riusciti ad ottenere il riequilibrio entro questa consiliatura. Auspico quindi che il sindaco abbia in futuro un atteggiamento più costruttivo e rispettoso verso chi, in questi anni, pur in un ruolo d’opposizione ha lavorato con senso di responsabilità”.