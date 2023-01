Comune con poco personale in servizio, Zicari, Bongiovì e Alongi: “Prioritario trattare il piano del fabbisogno”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

“Trattare il piano del fabbisogno del personale deve essere una priorità per il Comune di Agrigento”. Lo sostengono le consigliere comunali Roberta Zicari, Claudia Alongi e Alessia Bongiovì.

“Il Comune vive una situazione di drammatica precarietà anche a causa del personale ridotto all'osso.

Crediamo che, ai fini del buon andamento dell'Amministrazione, diventi sempre più incalzante la necessità di individuare risorse economiche atte sia a dare serenità in termini di ore ai dipendenti già in servizio, sia per pianificare qualche nuova assunzione nei prossimi anni, verosimilmente di categoria C e D, mediante concorso.

Ieri in VI Commissione abbiamo audito il dirigente al ramo per verificare se sia possibile intraprendere questa strada, concordando un secondo incontro a distanza di un mese per meglio approfondire la questione”.