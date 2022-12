La giunta Miccichè perde il primo pezzo: si dimette Francesco Picarella

E' stata protocollata questa mattina la lettera di dimissioni dell'assessore Francesco Picarella, fin dall'insediamento del sindaco Franco Micciché parte della squadra amministrativa ma, fin da subito, punto debole - elettoralmente parlando -, della stessa.

Il passo indietro arriva per "motivi personali", anche se a Palazzo dei Giganti si vocifera che le cause possano essere altre: del resto, forse basterà attendere davvero poco per comprendere quanto accaduto.

Certo è che questo passo indietro (lungamente chiesto da una parte della maggioranza, in un'ottica di turn over) apre le porte alle possibilità di un rimpasto che appare oggi politicamente quasi ineludibile considerati anche i mutati equilibri politici regionali.