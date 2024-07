"Rinuncio a Capitale della cultura a causa della crisi idrica", Micciché: "Frase detta in un momento di rabbia"

Era il 4 aprile scorso quando la stampa locale e anche parte di quella nazionale riportavano la seguente notizia: il sindaco di Agrigento annunciava di essere pronto a rinunciare al titolo di città Capitale italiana della cultura se non fosse stata risolta la crisi idrica cittadina.

Affermazioni che non trovarono esattamente un accoglimento favorevole da parte delle istituzioni, con l'ex governatore della Sicilia, oggi ministro alla protezione civile, Nello Musumeci, che invitò il primo cittadino ad evitare i "muri del pianto".

Oggi il sindaco torna su quella frase, e la riconduce ad un momento di sconforto personale, pur lasciando intendere che avrebbe prodotto risultati su scala regionale.

A interrogare Micciché in consiglio comunale era l'ex sindaco Lillo Firetto, durante la seduta dello scorso 8 luglio. "Abbiamo letto sulla stampa di una presa di posizione del sindaco con la quale diceva che avrebbe voluto restituito il titolo di capitale della cultura se non si fosse risolta la crisi idrica - ha affermato il consigliere -. Vorremo capire se questa uscita ha sortito i risultati e a chi era rivolto il grido lanciato".

Micciché spiega: "L'affermazione che ho fatto non nascondo che è scaturita in un momento di rabbia, quando ho capito che la crisi idrica si stava aggravand. Uno scatto d'ira. L'11 aprile ho poi incontrato il ministro Musumeci a Gaeta e ho consegnato a lui un documento a nome di tutti i sindaci e dei tecnici di Aica nel quale si indicavano una serie di misure da attuare tra cui la riattivazione dei dissalatori di Porto Empedocle. Cosa ha prodotto la mia frase? A Maggio è stato proclamato lo stato di emergenza con lo stanziamento di 20 milioni di euro per la Sicilia".

Non è chiaro se il primo cittadino rivendicasse il risultato come effetto della sua dichiarazione, ma è chiaro invece che a non credere alla versione riferita in aula è Firetto, che pur evidenziando come la situazione sia grave sul fronte della fornitura idrica anche per la ripercussioni sul settore turistico e non solo, afferma: "Io non credo fosse un'uscita dovuta alla rabbia, ma piuttosto la trovata di un consigliori che ha avuto un effetto negativo".