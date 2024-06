Comune commissariato per mancata approvazione dei bilanci, il Pd: "Amministrazione fallimentare"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

"Ennesima prova di insipienza dell’amministrazione comunale di Agrigento e della sua maggioranza consiliare. Dopo diversi solleciti, l’assessorato regionale agli enti locali ha inviato un commissario ad acta per l’approvazione dei bilanci di previsione 2024/2026. Il termine originariamente disposto dal Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali era fissato al 31 dicembre 2023, successivamente spostato dall’assessorato al 15 marzo 2024. Ma neanche la proroga è stata sufficiente al comune per adempiere a un atto fondamentale dell’amministrazione cittadina. Il bilancio di previsione, infatti, non è solo un mero strumento contabile, ma è il dispositivo fondamentale con il quale vengono definite le politiche sociali, assistenziali, culturali, nonché le scelte d’investimento che danno corpo e sostanza all’attività della Giunta Comunale. Non avere avuto la capacità, nonostante i mesi di proroga, di approvare per via ordinaria il bilancio di previsione, dà l’esatta dimensione, casomai ce ne fosse ulteriore bisogno, dello stato fallimentare di questa esperienza amministrativa e della assoluta incapacità del sindaco a governare le ordinarie scadenze gestionali. Prima questo sindaco e questa Giunta vanno via, meglio sarà per la città".

Lo dice in una nota il circolo Pd di Agrigento.