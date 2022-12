Comune, passa il bilancio ma la maggioranza non c'è più: tanti gli assenti "ingiustificati"

Il Consiglio comunale di Agrigento ha approvato il bilancio consuntivo 2021, ma si mette "nero su bianco" come nella maggioranza del sindaco Franco MIcciché ci sia quantomeno qualcosa da rivedere.

A evidenziarlo attraverso una nota stampa è il capogruppo di Forza Italia, Carmelo Cantone, partito che fino a qualche settimana fa aveva ribadito il proprio ruolo di opposizione ma è giunto in "soccorso" del primo cittadino con una provvidenziale astensione. In realtà una presa di posizione anche a tutela della sopravvivenza di aula "Sollano", che si sarebbe sciolta in caso di bocciatura, mandando il Consiglio comunale a casa.

"Vi è stato evidente imbarazzo in aula - dice Cantone - perché sono mancati ben 10 consiglieri in una giornata così importante per la vita amministrativa della città. Nel corso della seduta, durata oltre 5 ore, sono stati presenti soltanto 14 consiglieri (in un solo momento 15) per l’approvazione di uno strumento finanziario determinante. Il documento è stato approvato tra i 14 presenti con 3 astenuti, 3 contrari e 8 voti favorevoli. Dov’era la maggioranza? Sarebbe bastato che solo due consiglieri di opposizione avessero abbandonato l’aula, per fare cadere il numero legale e bloccare l’approvazione di uno strumento necessario al prosieguo dell’attività amministrativa. Ancora una volta - conclude Cantone - le opposizioni di aula Sollano hanno dato prova di grande senso di responsabilità nei riguardi del mandato ricevuto dai cittadini".

E dire che, da quanto risulta ai più informati, negli ultimi giorni, si erano susseguite le chiamate da parte del primo cittadino ai gruppi di maggioranza per capire quale fosse il "sentiment" in vista della votazione: operazione non scontata con tante richieste di assessorato in sospeso.