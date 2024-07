Tanto tuonò che piovve, Miccichè ritira le deleghe agli assessori

A oltre un anno dalle prime interlocuzioni in tal senso, dopo le recenti difficoltà in aula consiliare a ottenere l'approvazione di atti di grande importanza come il piano triennale delle opere pubbliche e il piano economico finanziario, arriva l'azzeramento della giunta di Franco Micciché.

Questa mattina il primo cittadino ha firmato una propria delibera che revoca gli incarichi ai propri componenti della giunta, che sono arrivati - ignari - intorno alle 12 in Comune. Molti, contattati da Agrigentonotizie, hanno continuato a dire di non sapere nulla di cosa sarebbe avvenuto.

Nella delibera sindacale si giustifica l'atto "valutata l'opportunità politica, nell'ottica di un rilancio deciso dell'azione amministrativa, atta a rendere più agile l'azione politica amministrativa del governo cittadino, passo fondamentale per il conseguimento dei tanti obiettivi posti come meta da raggiungere entro fine mandato".

Ma non solo, si spiega che "l'azzeramento della giunta municipale possa fungere da stimolo a una nuova e costruttiva attività di riflessione e proposizione da parte delle forze politiche presenti in consiglio, al fine di dare un nuovo impulso e apporto all'attività politica con il fine ultimo della realizzazione degli interessi della cittadinanza".

Quali saranno le prossime mosse è da capirsi, perché non è detto che questo stop si traduca in un effettivo rimpasto quindi con l'individuazione di nuovi componenti. Questa fase apre però concretamente il dibattito tra le forze di governo ma, soprattutto, l'apertura con chi parrebbe pronto ad entrare in squadra per garantire il voto in aula "Sollano".