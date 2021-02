Forza Italia "scalcia" in seno alla maggioranza: scoppia la grana bike sharing

Prime "scosse interne" per l'amministrazione Micciché. Dopo le rimostranze per la mancata rotazione dei dirigenti (attività comunque difficile, dato che i funzionari rimasti in servizio al Comune sono davvero pochi e alcuni sono vincitori di concorso per specifiche posizioni), adesso il gruppo di Forza Italia, composto dai consiglieri Gramaglia, Cantone e Civiltà, intervengono su un progetto che è stato in questi giorni al centro dell'attenzione del gruppo di opposizione cioè quello per la creazione di quattro charging station attrezzate per il noleggio di biciclette.

“Si tratta – spiegano i consiglieri – di un progetto proposto dall’Amministrazione che presenta alcune lacune, come, tra l’altro, il mancato rispetto delle norme paesaggistiche, la carenza in termini di innovazione tecnologica, la riduzione del numero di biciclette a pedalata assistita, ed il modello di bike prescelto, che peggiora la resistenza all’usura delle bici e ne riduce la praticità. Inoltre, sul mercato attualmente vi sono biciclette pieghevoli al prezzo base di 600/700 euro. Non si giustifica, dunque, l’indicazione di un prezzo d’asta di oltre 1.700 euro per una bici. Ed ancora, manca un business plan che tenga conto di tale servizio e che ne descriva le caratteristiche e il numero di unità lavorative da impiegare, né è specificato con quali risorse tale servizio possa proseguire. E quali caratteristiche dovrà avere il concorrente per garantire, serietà, professionalità e competenza nel presentare l’offerta. Infine, manca un piano di manutenzione. Sarebbe opportuno quindi – concludono Gramaglia, Cantone e Civiltà – che il progetto sia oggetto di un’analisi più approfondita, magari in sede di consiglio comunale, al fine di apportare in termini costruttivi e collaborativi le modifiche necessarie affinchè il servizio progettato possa davvero concretizzarsi”.