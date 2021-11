"Mancano i bilanci, Comune a rischio dissesto finanziario": la denuncia di Codacons

"Manca solo qualche giorno per presentare i correttivi richiesti dalla Corte dei conti, il rendiconto 2020, ed il bilancio previsionale del 2021, avete letto bene previsionale 2021, cio l'anno nel quale ci doveva essere il 'Cambio di Rotta' promesso alla città. Poi ci saranno meno di 60 giorni per approvare il tutto in Consiglio Comunale. La strada che si è scelta forse è quella del pre-dissesto?".

A lanciare un nuovo allarme è il vicepresidente provinciale del Codacons Giuseppe Di Rosa. "Nessuna spiegazione politico-amministrativa di ciò che è successo da parte del sindaco e del suo vice assessore al bilancio, né dagli assessori della sua giunta - continua a scrivere -. Oggi la situazione vede il Comune nella impossibilità di approvare il bilancio di previsione 2021, e questo a causa di una condizione di insanabile precarietà e strutturale squilibrio a causa di tasse non incassate per milioni di euro, debiti fuori bilancio, mancata programmazione economico-finanziaria che ha portato ad uno squilibrio strutturale di milioni di euro".