Comune Agrigento, Carmelo Cantone eletto capogruppo di Forza Italia

Sarà il consigliere comunale Carmelo Cantone, il nuovo capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale ad Agrigento. Ad un giorno esatto dalla nota divulgata dal partito di Berlusconi rispetto ad un fermo "no" ad ogni accesso in giunta, che annunciava anche cambiamenti in vista nella geografia del partito, arriva questa nomina per l'attuale presidente della commissione Cultura e spettacoli.

"La sua esperienza e competenza - dicono in una nota i componenti del gruppo - sono apprezzate e riconosciute in città, e, pertanto, nel ruolo di capogruppo, potrà e saprà valorizzare al meglio le sue capacità a favore della comunità economica, imprenditoriale e sociale agrigentina”.