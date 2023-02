Si completa la statale 626 Licata-Torrente Brami, Savarino: “Siamo a una svolta”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Come avevamo anticipato, la viabilità sul nostro territorio è a un punto di svolta con la conclusione dell’iter per il completamento della SS 626 Licata-Torrente Braemi, con l’approvazione dei lavori sui lotti 7 e 8.

Un investimento stradale, quello sulla tangenziale gelese, da 395 milioni di euro che porterà enormi benefici per gli automobilisti e per l’economia locale.

Lo sviluppo delle infrastrutture e dei collegamenti è conditio sine qua non per la crescita del nostro territorio e per uscire da quell’isolamento in cui siamo stati relegati per troppo tempo.

Ora occhi puntati sulla tangenziale di Agrigento, noi avremmo voluto la chiusura dell’anello autostradale Gela-Castelvetrano, pur non rinunciando a questo importante traguardo, vogliamo intanto concentrarci sulle tangenziali di Agrigento da cantierare al più presto per avviare questo ambizioso programma di collegamento della nostra provincia. Avanti così!