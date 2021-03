Potenziamento commissione Via Vas, Savarino: "Servizi saranno più efficienti"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

«Il via libera al potenziamento della Commissione tecnica specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, consentirà di esaminare con molta più velocità le pratiche e dimezzare i tempi di rilascio delle autorizzazioni. Si tratta di una norma fortemente voluta da DiventeràBellissima, che ha l'obiettivo di venire incontro alle segnalazioni e alle sollecitazioni più volte pervenute alla Commissione Ambiente e Territorio da me presieduta». Lo afferma Giusy Savarino, deputata regionale di DB, aggiungendo: «Grazie all’approvazione dell’articolo 78 della Finanziaria regionale, infatti, il numero dei componenti della Commissione che si occupano di istruire le pratiche sarà raddoppiato, passando da 30 a 60, e con una maggiore attenzione alla competenza, sono inoltre previste sottocommissioni per materie tematiche. Ringrazio i colleghi deputati che in modo trasversale con i loro interventi in aula hanno confermato la bontà di questa norma. Dispiace constatare come Fava sia rimasto l’unico a manifestare un retropensiero che non appartiene alla mia cultura politica né al mio operato. Accogliendo piccoli aggiustamenti abbiamo approvato un testo così condiviso nel segno dell'efficienza amministrativa».