Commissione inchiesta sui rifiuti, audizione anche per il neo sindaco

Audizione anche per il neo sindaco di Agrigento, Franco Micciché, domani, in commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali. Le audizioni - che riguarderanno anche i sindaci di Trapani e Marsala - verranno fatte in video conferenza dalla commissione parlamentare che sarà nell'aula del III piano di palazzo San Macuto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A Micciché toccherà alle ore 11, a seguire i sindaci di Trapani e Marsala rispettivamente Giacomo Tranchida e Massimo Grillo.

L'appuntamento verrà trasmesso in diretta webtv.